«Спартак» — «Тамбов»: счет матча 5:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Айртон с левого края сделал передачу вперёд, Крал в штрафной ушёл от соперника и сделал передачу в центр — Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот «Тамбова».
На 61-й минуте спартаковцы в контратаке убежали два в два. Ларссон влетел в штрафную и пробил — Рыжиков потащил. Понсе добивал с метра, а защитник выбил мяч уже из-за линии ворот.
Спустя четыре минуты «Тамбов» сократил отставание в счёте. Заброс в штрафную «Спартака», Меренчуков пошёл в борьбу и сделал скидку, а Онугха уложил мяч в верхний угол ворот.
На 83-й минуте Айртон сыграл в стенку с Бакаевым, дошёл до лицевой и сделал передачу во вратарскую, а Ларссон аккуратно перебросил мяч через Рыжикова.
Спустя четыре минуты счет стал разгромным. Прошла подача с левого края, мяч после рикошета отскочил к Жиго, который с близкого расстояния пробил Рыжикова.
А на второй добавленной минуте Бакаев ускорился и сделал передачу на линию штрафной «Тамбова». Понсе на замахе убрал защитника и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Рыжиков не дотянулся.
«Спартак» стал единоличным лидером РПЛ, набрав 35 очков. У «Зенита» и ЦСКА — по 32 очка, но командам еще предстоит провести свои матчи.
12 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи». 13 декабря «Тамбов» примет «Рубин». 0