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    «Спартак» разгромил «Тамбов», Понсе и Ларссон забили по два мяча

    «Спартак» — «Тамбов»: счет матча 5:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Айртон с левого края сделал передачу вперёд, Крал в штрафной ушёл от соперника и сделал передачу в центр — Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот «Тамбова».

    На 61-й минуте спартаковцы в контратаке убежали два в два. Ларссон влетел в штрафную и пробил — Рыжиков потащил. Понсе добивал с метра, а защитник выбил мяч уже из-за линии ворот.

    Спустя четыре минуты «Тамбов» сократил отставание в счёте. Заброс в штрафную «Спартака», Меренчуков пошёл в борьбу и сделал скидку, а Онугха уложил мяч в верхний угол ворот.

    На 83-й минуте Айртон сыграл в стенку с Бакаевым, дошёл до лицевой и сделал передачу во вратарскую, а Ларссон аккуратно перебросил мяч через Рыжикова.

    Спустя четыре минуты счет стал разгромным. Прошла подача с левого края, мяч после рикошета отскочил к Жиго, который с близкого расстояния пробил Рыжикова.

    А на второй добавленной минуте Бакаев ускорился и сделал передачу на линию штрафной «Тамбова». Понсе на замахе убрал защитника и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот. Рыжиков не дотянулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Тамбов 5:1
    Голы: 1:0 Джордан Ларссон (27'), 2:0 Эсекьель Понсе (64'), 2:1 German Onugkha (65'), 3:1 Джордан Ларссон (83'), 4:1 Самуэль Жиго (87'), 5:1 Эсекьель Понсе (90') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес (Андрей Ещенко, 84'), Зелимхан Бакаев (Остон Урунов, 90'), Алекс Краль (Ruslan Litvinov, 90'), Наиль Умяров (Дмитрий Маркитесов, 90'), Джордан Ларссон (Илья Кутепов, 84'), Эсекьель Понсе Тамбов: Сергей Рыжиков, Zurab Gigashvili, Sebastien Thill, Никита Чичерин, Владимир Кабахидзе, Dmitri Merenchukov (Nicholas Anwan, 86'), Максим Володько, Вараздат Ароян, Павел Карасев, German Onugkha, Александр Карапетян Предупреждение: Никита Чичерин (83')

    «Спартак» стал единоличным лидером РПЛ, набрав 35 очков. У «Зенита» и ЦСКА — по 32 очка, но командам еще предстоит провести свои матчи.

    12 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи». 13 декабря «Тамбов» примет «Рубин». 0

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