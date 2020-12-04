Российский футбол поджидает беда за бедой, считает Мостовой

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его шокировало поражение ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» (0:1) в матче Лиги Европы.

«Нас в очередной раз ткнули носом в землю. Если поначалу мы как-то оправдывались коронавирусом, травмами и болезнями, но теперь на это не нужно пенять. В некоторых странах ситуация хуже, а у нас еще и болельщиков пускают. А в Европе только-только начинают пускать.

Уровень наш становится все хуже, хуже и хуже. Нас поджидает беда за бедой. Если мы вспомним тот сезон — тоже все было плохо. А в этом у нас было очень много участников: три клуба в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы, а еще "Ростов" и "Динамо", которое потратило чуть ли не 80 миллионов. Что с этим делать, я не знаю — я, как и все, наблюдаю со стороны.

Я еще не забыл, что с нами сделал "Ред Булл"… Наши бежали так, как будто полюса разные. Нужно прямо себе сказать, что это провал за провалом и нужно это как-то решать. Больно, печально, неприятно, оттого что мы скатываемся до того, что нас австрийцы возят», — приводит слова Мостового «Чемпионат». 0