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    Российский футбол поджидает беда за бедой, считает Мостовой

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что его шокировало поражение ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» (0:1) в матче Лиги Европы.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Нас в очередной раз ткнули носом в землю. Если поначалу мы как-то оправдывались коронавирусом, травмами и болезнями, но теперь на это не нужно пенять. В некоторых странах ситуация хуже, а у нас еще и болельщиков пускают. А в Европе только-только начинают пускать.

    Уровень наш становится все хуже, хуже и хуже. Нас поджидает беда за бедой. Если мы вспомним тот сезон — тоже все было плохо. А в этом у нас было очень много участников: три клуба в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы, а еще "Ростов" и "Динамо", которое потратило чуть ли не 80 миллионов. Что с этим делать, я не знаю — я, как и все, наблюдаю со стороны.

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    • Я еще не забыл, что с нами сделал "Ред Булл"… Наши бежали так, как будто полюса разные. Нужно прямо себе сказать, что это провал за провалом и нужно это как-то решать. Больно, печально, неприятно, оттого что мы скатываемся до того, что нас австрийцы возят», — приводит слова Мостового «Чемпионат». 0

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