Семак: Отставка — это вопрос не ко мне, а к руководству клуба

Главный тренерпосле поражения от(0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможной отставке.

«Для тренера российской команды, которая играет в Лиге чемпионов, это сложнейший год. Со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят. Не боюсь ли я, что руководство отправит в отставку? Это вопрос не ко мне. Мое дело работать и выполнять те задачи, которые передо мной стоят. Что я и делаю.

Задача у нас одна — выиграть чемпионат и каждый год быть в Лиге чемпионов. И надо строить сильную команду, которая может играть в ЛЧ. В этом сезоне было сложно. В будущем, думаю, будет легче», — цитирует Семака Sport24.

«Зенит», набрав одно очко, занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну. 0