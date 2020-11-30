Жиго: Хотел отдать приз лучшему игроку матча Кокорину

Защитник «Спартака»признался, что хотел отдать приз лучшему игроку матча 16-го тура РПЛ с «Ротором»

Кокорин открыл счет на 15-й минуте, заработав и реализовав пенальти, Жиго забил второй мяч красно-белых в концовке, и «Спартак» в итоге победил 2:0.

«Хорошая была игра, хотя и не простая. Соперник был непростой. Рады, что выиграли. Побеждать всегда приятно.

Ждал ли, что "Ротор" будет агрессивен? Да, ведь я помнил, как они играли против нас в первом круге. Возможно, сегодня они заслуживали большего, но это футбол и три очка у нас.

Я знаю, что меня признали лучшим игроком еще до того, как я забил свой гол. Я видел объявление на табло. Не знаю, заслужил ли я этот приз. Я хотел отдать эту статуэтку Кокорину, ведь он гол забил», — рассказал Жиго в интервью для пресс-службы московского клуба.

🏆 MVP по мнению РПЛ: Самуэль Жиго

👀 MVP по мнению Самуэля Жиго: Александр Кокорин

Послематчевое интервью нашего защитника 👇🏻 pic.twitter.com/JzwFOV5j3X — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020

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