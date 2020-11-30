ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в лидеры Примеры
  • 00:51
    • «Наполи» разгромил «Рому» в Неаполе
  • 00:21
    • «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» на «Эмирейтс»
  • 21:28
    • «Челси» разошелся миром с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Жиго: Хотел отдать приз лучшему игроку матча Кокорину

    Футбол Спартак Ротор РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел отдать приз лучшему игроку матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» Александру Кокорину.

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго

    Кокорин открыл счет на 15-й минуте, заработав и реализовав пенальти, Жиго забил второй мяч красно-белых в концовке, и «Спартак» в итоге победил 2:0.

    «Хорошая была игра, хотя и не простая. Соперник был непростой. Рады, что выиграли. Побеждать всегда приятно.

    Ждал ли, что "Ротор" будет агрессивен? Да, ведь я помнил, как они играли против нас в первом круге. Возможно, сегодня они заслуживали большего, но это футбол и три очка у нас.

    Я знаю, что меня признали лучшим игроком еще до того, как я забил свой гол. Я видел объявление на табло. Не знаю, заслужил ли я этот приз. Я хотел отдать эту статуэтку Кокорину, ведь он гол забил», — рассказал Жиго в интервью для пресс-службы московского клуба.

    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Билла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Коламбус» остановить сенсационный «Нэшвилл»?
  • «Коламбус Крю» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Билла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры