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    Кавани извинился за скандальный пост в Instagram

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принес извинения за свой скандальный пост в Instagram.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    После матча АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2), в котором уругваец оформил дубль, он начал принимать поздравления в социальных сетях. На один из комментариев форвард ответил: «Gracias negrito», что можно перевести как «спасибо, черненький».

    «Я целиком против расизма и удалил свое сообщение, когда мне объяснили, что оно может быть истолковано неправильно.

    Приношу свои искренние извинения», — цитирует Кавани Goal.com.

    Ранее появилась информация, что Кавани грозит дисквалификация на несколько матчей. 0

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