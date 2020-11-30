Кавани извинился за скандальный пост в Instagram

Нападающий «Манчестер Юнайтед»принес извинения за свой скандальный пост в Instagram.

После матча АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2), в котором уругваец оформил дубль, он начал принимать поздравления в социальных сетях. На один из комментариев форвард ответил: «Gracias negrito», что можно перевести как «спасибо, черненький».

«Я целиком против расизма и удалил свое сообщение, когда мне объяснили, что оно может быть истолковано неправильно.

Приношу свои искренние извинения», — цитирует Кавани Goal.com.

Ранее появилась информация, что Кавани грозит дисквалификация на несколько матчей. 0