Сассуоло — Интер (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Сассуоло» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Интер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.