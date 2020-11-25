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    Луческу: С самого начала было сложно на что-то рассчитывать в такой группе

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Первый тайм был лучше, мы имели несколько моментов у ворот соперника. При большей доле удачи могли забить. Однако во втором тайме "Барселона" показала свой уровень. Я понимаю, что игроки, которые стоят столько, не могли не сделать разницу. Как только пропустили первый гол — опустили руки и перестали верить в себя. Не понимаю почему. Очень недоволен тем, что в редких контратаках у нас отсутствовал последний пас.

    Мне не понравилось, что с таким счетом проиграли, должны были бороться до конца. С самого начала было сложно рассчитывать на что-то в такой группе с "Ювентусом" и "Барселоной". Было ясно, за что мы будем бороться. Теперь важно, чтобы после коронавируса все вернулись и восстановились. Хотелось бы, чтобы этот период быстрее прошел», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».

    «Барселона» набрала 12 очков и гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «Динамо» (один балл) лишилось шансов на выход в 1/8 финала ЛЧ и поспорит с «Ференцварошем» за путевку в Лигу Европы. 0

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