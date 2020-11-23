Портленд Тимберс — Даллас (23.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 06:00 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Даллас» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Портленд Тимберс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Даллас».

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