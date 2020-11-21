Зидан опроверг слухи о возможном уходе Варана

Главный тренер мадридскогоопроверг информацию о возможном трансфере защитника

Слова Зидана приводит AS.

«Не только я хочу оставить его в команде. Он является частью клуба, и нам очень повезло, что Варан выступает за "Реал". Он многого добился с командой. Моя позиция ясна и недвусмысленна. Мы не можем остановить сплетни. Люди говорят не только о Варане, но и о других футболистах. Что касается Варана, моя позиция ясна, и она сходится с позицией клуба», — сказал Зидан.

Ранее СМИ сообщали, что Вараном интересуется «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. 0