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    Кто выиграет битву в зоне плей-офф?

    «Чезена» — «Кремонезе». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, итальянскую Серию B, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чезена» — «Кремонезе»
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    Кристиан Шпенди
    26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Чезена» и «Кремонезе». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чезена» — «Кремонезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Чезена

  • Италия. Серия B
    •  Чезена 16:00 Кремонезе

    Кремонезе

  • Кремона
    •

    «Чезена»

    Турнирное положение: «Чезена» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на шестой позиции в зоне плей-офф за повышение в классе.

    Команда на 12 очков отстает от второго места (напрямую выводит в Серию A) и на один балл от своего нынешнего соперника, а также на два пункта опережает девятую строчку, что вне зоны плей-офф.

    Чезена — Кремонезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Юве Стабия» (0:1).

    Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, когда в 1/8 финала в чужих стенах разгромно проиграл «Аталанте» с результатом 1:6.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Чезена» проиграла четыре раза при одной победе.

    Это говорит о плохой форме хозяев, тем не менее, примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

    Кристиан Шпенди — лучший бомбардир команды и всей Серии B текущего сезона с 10-ю голами.

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: «Кремонезе» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 26 баллов и находится в зоне плей-офф за выход в элитный дивизион.

    Команда занимает пятую позицию, на 11 очков отставая от второго места, которое напрямую выводит в Серию A, и на один балл опережает своего нынешнего соперника, а также на три пункта девятую строчку, что вне зоны плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле поделил очки с «Сампдорией» (1:1).

    Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив также набрал лишь один балл, когда в чужих стенах со счетом 0:0 разошелся миром с «Читтаделлой» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Кремонезе» ни разу не выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но по крайней мере обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно против соперника примерно равного ему классом.

    Франко Васкес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Чезена» проиграла

    • в четырех из шести последних матчей «Чезены» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Кремонезе» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чезена» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Кремонезе» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что «Чезена» неизменно пропускала в шести последних поединках скорее говорит в пользу результативной игры.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Чезена» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву в зоне плей-офф?
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