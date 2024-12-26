26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Чезена» и «Кремонезе». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чезена» — «Кремонезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чезена»

Турнирное положение: «Чезена» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится на шестой позиции в зоне плей-офф за повышение в классе.

Команда на 12 очков отстает от второго места (напрямую выводит в Серию A) и на один балл от своего нынешнего соперника, а также на два пункта опережает девятую строчку, что вне зоны плей-офф.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле потерпел поражение от «Юве Стабия» (0:1).

Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Италии, когда в 1/8 финала в чужих стенах разгромно проиграл «Аталанте» с результатом 1:6.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Чезена» проиграла четыре раза при одной победе.

Это говорит о плохой форме хозяев, тем не менее, примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля позволяет им рассчитывать на успех.

Кристиан Шпенди — лучший бомбардир команды и всей Серии B текущего сезона с 10-ю голами.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 26 баллов и находится в зоне плей-офф за выход в элитный дивизион.

Команда занимает пятую позицию, на 11 очков отставая от второго места, которое напрямую выводит в Серию A, и на один балл опережает своего нынешнего соперника, а также на три пункта девятую строчку, что вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле поделил очки с «Сампдорией» (1:1).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив также набрал лишь один балл, когда в чужих стенах со счетом 0:0 разошелся миром с «Читтаделлой» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Кремонезе» ни разу не выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но по крайней мере обещает неплохие перспективы сыграть вничью, особенно против соперника примерно равного ему классом.

Франко Васкес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Чезена» проиграла

в четырех из шести последних матчей «Чезены» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Кремонезе» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чезена» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Кремонезе» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их двух последних домашних поединках.

И хотя в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал, то, что «Чезена» неизменно пропускала в шести последних поединках скорее говорит в пользу результативной игры.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50