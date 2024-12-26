«Реджана» примет «Юве Стабия» в 19-м туре итальянской Серии Б. Встреча пройдет 26 декабря и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реджана» — «Юве Стабия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реджана»

Турнирное положение: Клуб из города Реджо-нель-Эмилия с 18 набранными баллами идет в нижней части таблицы, опережая красную зону лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Реджана» выиграла только четыре поединка из 18 проведенных, шесть встреч свела вничью и потерпела восемь поражений, разница мячей — 17:22.

Последние матчи: «Снаряды» проиграли свои два предыдущих поединка, поочередно уступив 0:1 «Модене» в родных стенах и 1:3 «Читтаделле» в прошлом туре. До этого же они смогли обыграть «Кремонезе» со счетом 2:0 в гостевом матче.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Реджана» смогла выиграть в чемпионате только один поединок из девяти предыдущих. Еще за данный отрезок команда расписала три мировых исхода и пять раз уходила с поля поверженной. Причем три из этих фиаско пришлись на четыре минувшие игры клуба. И в этом 9-матчевом отрезке он не забивал в четырех случаях, а свои ворота на замке смог сохранит только однажды.

«Юве Стабия»

Турнирное положение: Клуб из города Кастелламмаре-ди-Стабия с 28 очкам идет четвертым в таблице, но много уступает первой тройке, а вот конкуренты поджимают.

«Юве Стабия» по семь встреч в текущем чемпионате выиграла и свела вничью, а также четыре раза проиграла, забила и пропустила по 20 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Осы» вышли победителями из своих трех предыдущих встреч чемпионата. Сперва они с одинаковым счетом по 2:1 переиграли «Зюдтироль» на своем поле и «Салернитану» в гостях, а в прошлом туре они одолели «Чезену» дома со счетом 1:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: К этой игре «Юве Стабия» подходит с 3-матчевой серией из викторий. Перед этим же команда не смогла победить на протяжении семи поединков подряд, уступив за это время два раза и расписав аж пять мировых результатов. Отметим, что клуб забивал на протяжении своих четырех минувших игр, а перед этим не смог отличится в трех встречах кряду.

Статистика для ставок

У «Реджаны» только одна виктория за предыдущие девять встреч

«Юве Стабия» не проигрывает вот уже в пяти играх кряду, выиграв три из них

Три последних матча между этими клубами завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реджаны» — 2.52, победа «Юве Стабия» — 2.94, ничья — 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.44 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Не исключаем, что эти команды смогут обменяться забитыми мячами ,ведь в своих последних отрезках они зачастую без гола с поля не уходили.

Рекомендуемая ставка: обе забью за 2.06.

Прогноз: И также поставим еще здесь с 0 форой на гостей, которые к данной игре подходят в куда более лучшем состоянии.

Ставка: победа «Юве Стаби» с форой 0 за 2.02.