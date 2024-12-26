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    «Антверпен» прервет негативную серию против «Генка»?

    «Антверпен» — «Генк». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Генк»
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    «Антверпен»
    «Антверпен» на своем поле сыграет против «Генка» в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Поединок состоится 26 декабря и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Генк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2024 года

    Антверпен

  • Антверпен
    •  Антверпен 15:30 Генк

    Генк

  • Бельгия. Про Лига
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    «Антверпен»

    Турнирное положение: 5-кратный чемпион Бельгии в текущем первенстве на текущий момент идет на четвертой позиции, много проигрывая лидеру и на пять пунктов опережает седьмую строку, которая уже на дает выход в финальную часть.

    «Антверпен» выиграл девять встреч из 19 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей составляет 34:19.

    Антверпен — Генк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красные» в предыдущем туре чемпионата смогли на выезде обыграть середняка «Дендер» со счетом 3:1. А ранее они с таким же результатом на своем поле уступили «Шарлеруа» и поделили очки с «Мехеленом» 1:1 в гостях.

    Не сыграют: Хавбек Кристофер Скотт не поможет своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Антверпен» смог выиграть свой последний проведенный поединок чемпионата. И тем самым он прервал свою 4-матчевую серию без викторий в первенстве страны. За этот период коллектив расписал два мировых исхода и столько же раз уходил с поля поверженным. И еще отметим тот факт, что команда в чемпионате неизменно забивала в своих 14 предыдущих поединках.

    «Генк»

    Турнирное положение: 4-кратный чемпион Бельгии с 41 баллом лидирует в текущем первенстве, опережая на три очка второй «Брюгге».

    «Генк» отпраздновал 13 викторий в 19 играх, два матча свел миром и четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 38:25.

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    • Последние матчи: «Магистры» в прошлом игровом дне на своем поле обыграли «Андерлехт» со счетом 2:0. А в двух турах перед этой игрой они уступили в гостях с таким же результатом «Брюгге» и одолели в домашней встрече «Кортрейк» со счетом 3:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Генк» в отрезке последних своих восьми игр в раках чемпионата Бельгии проиграл только в двух случаях, оба раза уступив на выезде с сухим счетом. Также еще за данный период матчей коллектив одну встречу завершил миром и пять поединков смог выиграть, причем в четырех случаях на своей территории. И отметим, что у команды в гостях три проигрыша за минувшие пять игр при всего одном выигрыше.

    Статистика для ставок

    • В первом круге этого чемпионата «Генк» обыграл «Антверпен» на своем поле со счетом 2:0

    • «Генк» обыграл предстоящего оппонента в четырех предыдущих очных противостояниях

    • В трех из четырех предыдущих очных матчах данных команд были зафиксированы низы и каждый раз забивали только «Генк»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Антверпена» — 2.56, победа «Генка» — 2.63, ничья — 3.63.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Антверпен» прервет негативную серию против «Генка», который в своем последнем отрезке на выезде смотрится не лучшим образом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Антверпена» с форой 0 за 1.90.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что команды смогут обменяться забитыми мячами. И сделаю это еще в первой половине игры.

    Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.85.

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    «Антверпен» — «Генк»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Антверпен» прервет негативную серию против «Генка»?
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