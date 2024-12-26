ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Мохамед СалахУйти или остаться. Всё указывает на то, что «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя отпускать Салаха Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    «Алтын Асыр» добудет разгромную викторию

    «Алтын Асыр» — «Копетдаг». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Копетдаг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алтын Асыр»
    26 декабря в 32-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Копетдаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 26 Декабря 2024 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 15:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» провел не столь продуктивный сезон. Команда финиширует на 3 месте в чемпионате.

    При этом «Алтын Асыр» пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально одолела «Ахал».

    При этом «Алтын Асыр» до того проиграл «Аркадагу» (0:4). А вот немногим ранее команда разгромно уступила еще и «Аль-Халидии» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили всего 1 мяч при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» в последних матчах несколько забуксовал. Да и проблемы с реализацией у команды нынче огромнейшие.

    Поединки с «Копетдагом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч «Алтын Асыр» выиграл 5 раз.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены выдать успешную концовку сезона. Да и «Копетдагу» команда не проигрывает уже 2 года.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» проводит весьма противоречивый сезон. Команда уже точно финиширует на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Копетдаг» имеет крайне ненадежные тылы. В 29 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 65 мячей.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 декабря
  • Дибала покинет Серию А, будущее Рашфорда под вопросом, а Холанн может сменить клубную прописку
  • 23/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Поединок с «Аркадагом» завершился ошарашивающей коллизией (0:8).

    При этом до того команда была бита «Мервом» (0:2). А вот встреча с «Шагадамом» принесла три зачетных балла (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Копетдаг» добыла 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 16 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Копетдаг» не побеждал в двух своих последних поединках. Да и вообще, игра команды смотрится бледно.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Копетдаг» имеет огромные проблемы в плане реализации. Забила команда всего лишь 18 мячей в 29 матчах чемпионата.

    Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и дать бой третьему призеру она явно мотивирована.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Копетдаг» способен преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Алтын Асыр» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Копетдаг» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Алтын Асыр» уже 2 года не проигрывает «Копетдагу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: «Алтын Асыр» традиционно успешно противостоит «Копетдагу», плюс соперник многовато пропускает.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.

    Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Шан — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алтын Асыр» — «Копетдаг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Алтын Асыр» добудет разгромную викторию
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры