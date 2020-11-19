У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга

Футболисты сборной Россииполучили травмы в матче шестого тура Лиги наций против Сербии (0:5), сообщает пресс-служба национальной команды.

«У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование.

Александр Соболев был включен в заявку на матч, но участия в нем не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.

Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта», — говорится в сообщении. 0