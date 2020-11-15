Д. Билялетдинов: Мне не кажется, что сборная России испытывает нехватку Дзюбы

Бывший футболист сборнойпрокомментировал поражение национальной команды от сборной Турции (2:3) в матче Лиги наций.

«Наши ребята хорошо играли, это надо признать. Понятно, что 10 минут после удаления были неудачными, поэтому турки забили эти два гола.

Здесь можно было побеждать, но для нашей сборной все сложилось не очень удачно.

Думаю, что серия из пяти игр без побед — это не системная история, а дело случая. Если бы сегодня играли всю игру в равных составах, мы бы выиграли.

Мне не кажется, что сборная испытывает нехватку Дзюбы. Национальная команда не должна зависеть от одного игрока. У нас есть футболисты, которые замещают его в этой схеме уже давно.

Нельзя сказать, что все сложилось бы по-другому при его присутствии на поле», — сказал Билялетдинов Sport24. 0