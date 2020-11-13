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    Кучаев: Особо не волновался в игре с Молдавией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Молдавии Товарищеские матчи ЦСКА
    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после товарищеского матча с Молдавией (0:0) поделился впечатлениями от дебютной игры за сборную России.

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    «Особо не волновался. Все-таки уже есть определенный опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодежную сборную.

    Понятно, что главная команда страны это огромная ответственность и серьезный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

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    • Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», — приводит слова Кучаева «Чемпионат». 0

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