Гацкан: Молдавия будет играть с Россией вторым номером

Молдавский полузащитник «Крыльев Советов»поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных Молдавии и России.

«Игра будет интересной. Молдова будет играть вторым номером, выбегать в контратаки и постарается, конечно, обороняться. Россия будет играть в атакующий футбол, постарается вскрыть сборную Молдавии по флангам.

Александр Соболев сейчас в хорошей форме, на позитиве, он себя хорошо показал в последнем матче, поэтому, мне кажется, сегодня именно он заменит Дзюбу в стартовом составе. Это хороший матч и для того, чтобы посмотреть на Сафонова в основе. Я хотел бы, чтоб была ничья, желательно с голами», — цитирует Гацкана «Спорт-Экспресс».

Матч Молдавия — Россия пройдет 12 ноября в Кишиневе, начало — в 20:00 мск. 0