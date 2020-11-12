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    Гацкан: Молдавия будет играть с Россией вторым номером

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    Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных Молдавии и России.

    Александр Гацкан
    Александр Гацкан

    «Игра будет интересной. Молдова будет играть вторым номером, выбегать в контратаки и постарается, конечно, обороняться. Россия будет играть в атакующий футбол, постарается вскрыть сборную Молдавии по флангам.

    Александр Соболев сейчас в хорошей форме, на позитиве, он себя хорошо показал в последнем матче, поэтому, мне кажется, сегодня именно он заменит Дзюбу в стартовом составе. Это хороший матч и для того, чтобы посмотреть на Сафонова в основе. Я хотел бы, чтоб была ничья, желательно с голами», — цитирует Гацкана «Спорт-Экспресс».

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