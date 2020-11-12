Ассистент тренера сборной Молдавии: В матче с Россией не планируем отсиживаться в обороне

Помощник главного тренера сборной Молдавииподелился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

В октябре сборная Молдавии провела три матча, в которых пропустила 12 мячей и ни разу не забила.

«Прошлый октябрь для нас тоже провальным получился — не знаем, с чем это связано. Но сейчас начался новый сбор, мы общаемся с ребятами и видим, что их моральный дух на достаточно высоком уровне. Все готовы к непростому графику — три игры за семь дней.

Мы не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет — и исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно», — приводит слова Клещенко «Матч ТВ».

Матч Молдавия — Россия пройдет 12 ноября в Кишиневе, начало — в 20:00 мск. 0