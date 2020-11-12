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    Президент Федерации футбола Молдавии: Встреча с Россией будет игрой дружбы

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Молдавии
    Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко рассказал, чего ждет от товарищеского матча со сборной России.

    Леонид Олейниченко
    Леонид Олейниченко

    «Мы очень хотели сыграть с россиянами еще в марте. Сейчас три матча в ходе одной октябрьской сессии дались нам очень тяжело. Они здорово повлияли на физическое состояние ребят. И показали, что на третью игру уже не остается желания и сил. Мне кажется, и по вашей команде это было заметно. Но мы всегда рады встретиться со сборной России!

    По приему и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России.

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    • Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая — всего 10 000 мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками. Вот единственная ложка дегтя перед нашей встречей.

    От игры с Россией жду шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен. Мы станем готовиться к двум следующим официальным матчам. Они в самом деле важны для нас. К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всё равно приглашаю ее посмотреть — она будет хорошей», — приводит слова Олейниченко «Матч ТВ».

    Матч Молдавия — Россия пройдет 12 ноября в Кишиневе, начало — в 20:00 мск. 0

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