Турция — Хорватия: счет матча 3:3, обзор голов

Турция — Хорватия
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В составе хозяев отличились Дженк Тосун, реализовавший пенальти, а также Дениз Тюрюч и Дженгиз Ундер.
Голы хорватов на счету Анте Будимира, Марио Пашалича и Йосипа Брекало.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Турция — Хорватия 3:3
Голы: 1:0 Дженк Тосун (пенальти) (23'), 1:1 Анте Будимир (32'), 2:1 Дениз Тюрюдж (41'), 2:2 Марио Пашалич (53'), 2:3 Йосип Брекало (56'), 3:3 Дженгиз Ундер (58') Турция: Угурджан Чакыр, Озан Кабак, Назим Сангаре, Yildirim Cetin (Юсуф Язиджи, 46'), Джанер Эркин (Омер Байрам, 46'), Окай Йокушлу, Дженгиз Ундер (Эфеджан Караджа, 77'), Дорукхан Токёз (Мерих Демирал, 54'), Дениз Тюрюдж, Оркун Кёкчю (Беркай Озджан, 34'), Дженк Тосун (Энес Унал, 63') Хорватия: Симон Слуга, Марин Понграчич (Дуйе Чалета-Цар, 61'), Josip Juranovic, Домагой Вида (Филип Уремович, 46'), Дарио Мелньяк, Йосип Брекало (Иван Перишич, 60'), Марио Пашалич (Лука Модрич, 77'), Марко Рог, Мислав Оршич, Милан Бадель (Тома Башич, 60'), Анте Будимир (Антонио-Мирко Колак, 66')
В другом матче дня Болгария на своем поле разгромила Гибралтар со счетом 3:0
Забитые мячи в активе Александра Цветкова, Георги Йомова и Димитара Илиева.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Болгария — Гибралтар 3:0
Голы: 1:0 Александар Цветков (5'), 2:0 Georgi Yomov (15'), 3:0 Димитар Илиев (45') Болгария: Мартин Луков, Страхил Попов (Виктор Попов, 78'), Valentin Antov, Сисиньо (Dimitar Velkovski, 65'), Василь Божиков, Dominik Yankov (Божидар Краев, 80'), Кристиян Малинов, Georgi Yomov (Zdravko Dimitrov, 78'), Галин Иванов (Светослав Ковачев, 65'), Александар Цветков, Димитар Илиев Гибралтар: Кайл Голдвин, Рой Чиполина (Джек Сержант, 46'), Эрин Барнетт, Аймен Муэли (Джейс Оливеро, 46'), Грэм Торилья (Кайл Кашаро, 50'), Итан Джолли, Мохамед Бадр Хассан (Рис Стач, 50'), Лиам Уолкер (Джеймс Кумбес, 50'), Киан Ронан, Скотт Уайзмен (Лу Джон Эннсли, 46'), Ален Понс
В следующем матче сборная Турции примет Россию в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Эта встреча пройдет 15 ноября.
В этот же день Болгария примет Финляндию. Также в Лиге наций Хорватия на выезде сыграет со Швецией, а Гибралтар — с Сан-Марино. Оба матча состоятся 14 ноября. 0