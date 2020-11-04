«Зенит» — «Лацио»: счет матча 1:1, обзор голов

Питерскийна своем поле сыграл вничью с римским(1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче на 32-й минуте открыли хозяева. Жирков навесил в штрафную «Лацио», Дзюба поборолся, сделал скидку на Кузяева, получил обратный пас и скинул на Ерохина, который с семи метров расстрелял ворота Рейны.

А на 82-й минуте римляне провели атаку левым флангом, Ачерби прострелил в штрафную — Кайседо подстроился и в касание переправил мяч в ворота «Зенита».

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Зенит — Лацио 1:1 Голы: 1:0 Александр Ерохин (32'), 1:1 Фелипе Кайседо (82') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков (Данил Круговой, 79'), Александр Ерохин (Андрей Мостовой, 61'), Магомед Оздоев, Артём Дзюба Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Wesley Hoedt, Франческо Ачерби, Марко Пароло (Данило Катальди, 52'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Мохамед Фарес (Андреас Перейра, 59'), Хоакин Корреа (Луис Фелипе, 85'), Ведат Мурики (Фелипе Кайседо, 59') Предупреждения: Jean-Daniel Akpa-Akpro (5'), Далер Кузяев (7'), Сергей Милинкович-Савич (59'), Вильмар Барриос (78'), Фелипе Кайседо (78'), Деян Ловрен (85'), Пепе Рейна (86'), Данил Круговой (87')

Группа F: 1. «Лацио» — 5 очков (3 матча), 2. «Брюгге» — 4 (2), 3. «Боруссия» — 3 (2), 4. «Зенит» — 1 (3).

В 4-м туре «Зенит» в Риме сыграет с «Лацио», а «Боруссия» в Дортмунде примет «Брюгге». 0