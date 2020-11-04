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    Рамос: Всегда хочется забивать, если эти мячи помогают «Реалу» выигрывать

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Капитан мадридского клуба забил гол на 33-й минуте поединка. Этот мяч стал для испанца сотым забитым за клуб.

    «Это был трудный матч. У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль.

    Сегодня "Интеру" удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.

    Сотый мяч? Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать.

    Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА. 0

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