Рамос: Всегда хочется забивать, если эти мячи помогают «Реалу» выигрывать

Капитан мадридского клуба забил гол на 33-й минуте поединка. Этот мяч стал для испанца сотым забитым за клуб.
«Это был трудный матч. У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль.
Сегодня "Интеру" удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.
Сотый мяч? Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать.
Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА. 0