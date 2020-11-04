Рамос: Всегда хочется забивать, если эти мячи помогают «Реалу» выигрывать

Защитник «Реала»прокомментировал домашнюю победу над(3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Капитан мадридского клуба забил гол на 33-й минуте поединка. Этот мяч стал для испанца сотым забитым за клуб.

«Это был трудный матч. У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль.

Сегодня "Интеру" удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.

Сотый мяч? Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать.

Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА. 0