ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Зенит»Справились без Дзюбы. «Зенит» прервал неудачную серию перед матчем с «Лацио»
  • 21:30
    • Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 18:25
    • Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Ротором» и вывел в лидеры РПЛ
  • 22:11
    • «Наполи» проиграл «Сассуоло», «Рома» была сильнее «Фиорентины»
  • 21:40
    • «Монако» разгромил «Бордо»
  • 20:58
    • Гол Комличенко позволил «Динамо» победить «Тамбов»
    Все новости спорта

    Заболотный: Очень рад возвращению в сборную, долго мечтал об этом

    Футбол Сочи РПЛ Футбол России Сборная России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал скорый вызов в сборную России.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    «Вызов в сборную? Я очень рад возвращению. Чувства самые наилучшие, мне бесконечно приятно, я очень долго об этом мечтал.

    Сейчас, когда мечта осуществилась, я полон сил, чтобы доказывать свою состоятельность в сборной, готов работать на благо национальной команды.

    Хейтеры? Не вижу смысла вступать в словесные споры, надо играть и доказывать.

    У скептиков свое поле обозрения, интернет-пространство, моя же зона ответственности — поле футбольное, где я стараюсь приносить максимальную пользу своей команде.

    Еще раз подчеркну — очень рад возвращению в сборную России. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал!» — сказал Заболотный Bobsoccer.

    В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Сочи» 13 игр, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли кто-то из аутсайдеров АПЛ первую победу?
  • «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Унион» прервать неудачную серию в матчах с «Хоффенхаймом»?
  • «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Как сыграют «Вильярреал» и «Хоффенхайм» после еврокубков?
  • Экспресс дня 2 ноября. Прогноз и ставки
  • 1.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Портленд — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Валенсия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры