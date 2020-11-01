Заболотный: Очень рад возвращению в сборную, долго мечтал об этом

Нападающий «Сочи»прокомментировал скорый вызов в сборную России.

«Вызов в сборную? Я очень рад возвращению. Чувства самые наилучшие, мне бесконечно приятно, я очень долго об этом мечтал.

Сейчас, когда мечта осуществилась, я полон сил, чтобы доказывать свою состоятельность в сборной, готов работать на благо национальной команды.

Хейтеры? Не вижу смысла вступать в словесные споры, надо играть и доказывать.

У скептиков свое поле обозрения, интернет-пространство, моя же зона ответственности — поле футбольное, где я стараюсь приносить максимальную пользу своей команде.

Еще раз подчеркну — очень рад возвращению в сборную России. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал!» — сказал Заболотный Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Сочи» 13 игр, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 0