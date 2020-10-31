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    «Шальке» и «Штутгарт» разошлись миром

    «Шальке» — «Штутгарт»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 6 тура немецкой Бундеслиги «Шальке» и «Штутгарт» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Кобальтовые» вышли вперед на 30 минуте матча. Счет открыл Малик Тиау. К 57 минуте встречи гости уже выровняли результат благодаря точному удару с пенальти в исполнении Николаса Гонсалеса.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Штутгарт 1:1
    Голы: 1:0 Malick Thiaw (30'), 1:1 Николас Гонсалес (пенальти) (56') Шальке 04: Фредерик Реннов, Матия Настасич (Набиль Бенталеб, 70'), Салиф Сане, Malick Thiaw, Kilian Ludewig, Омар Маскарель, Бастиан Очипка, Амин Арит, Can Bozdogan (Алессандро Шёпф, 84'), Марк Ут (Бенито Раман, 84'), Гонсало Пасьенса Штутгарт: Грегор Кобель, Марк-Оливер Кемпф, Паскаль Штенцель, Атакан Каразор, Ватару Эндо, Tanguy Coulibaly (Дарко Чурлинов, 79'), Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 90'), Орел Мангала, Borna Sosa (Филипп Клемент, 75'), Mateo Klimowicz (Силла Вамангитука, 75'), Sasa Kalajdzic (Николас Гонсалес, 46') Предупреждения: Гонсало Кастро (37'), Салиф Сане (55'), Омар Маскарель (60'), Николас Гонсалес (81')

    Для «Шальке» это вторая ничья. Команда ни разу не выиграла и имеет 2 очка, находясь на 17 месте. «Штутгарт» идет на 4 позиции с 9 баллами в активе. 0

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