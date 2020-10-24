ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданОт Зидана до Моуринью. Рейтинг тренерских дебютов в Эль-Класико
  • 07:33
    • Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
  • 07:00
    • Никита Нестеров стал игроком «Калгари»
  • 21:05
    • Представитель «Ахмата» избил судью после матча со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Краснодар — Спартак: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Краснодар — Спартак (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол РПЛ Краснодар Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Краснодар» — «Спартак».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Спартак» — «Краснодар» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Краснодар»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Краснодар» — «Спартак»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация + депозит
    Бонус 20 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли голами первое Эль Класико в сезоне?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Хабиб защитит чемпионский титул?
  • Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Воспользуется ли «Спартак» усталостью «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.42
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 23:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры