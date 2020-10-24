Краснодар — Спартак (24.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак» — «Краснодар» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Краснодар»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».

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