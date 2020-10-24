«Краснодар» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 октября 2020 года

В субботу, 24 октября, «Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Арене Краснодар», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Спартак».

«Краснодар»

В сентябре, после международной паузы «быки» дома разгромили «Химки» со счетом 7:2. Виктор Классон записал на свой счет два гола и два ассиста.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом кубанцы дома выиграли со счетом 2:1, после чего на выезде сыграли вничью с «Сочи» (1:1) в рамках РПЛ.

В конце сентября «Краснодар» на выезде победил ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап ЛЧ, а в начале октября в рамках РПЛ уступил в гостях «Динамо» (0:2).

Все прогнозы на РПЛ

В последних матчах «Быки» дома обыграли «Рубин» (3:1), а затем в выездном матче Лиги чемпионов поделили очки с «Ренном» (1:1).

С 19 очками после 11 туров «Краснодар» идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 21-10, 5 голов забил Маркус Берг, еще 4 — Реми Кабелла.

В предстоящем матче могут не сыграть Кабелла, Сергей Петров и Вандерсон. Повреждение Виктора Классона оказалось не очень серьезным.

«Спартак»

«Спартак» начал сентябрь столичным дерби, в котором в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне РПЛ.

Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

Перед международной паузой «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и в дерби двух столиц на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

В последнем туре РПЛ красно-белые обыграли на выезде «Химки» (3:2), после чего смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

Календарь и таблица РПЛ

С 24 очками после 11 туров «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям.

Разница мячей 18-10, по 5 голов забили Понсе и Ларссон.

Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.80.

В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл оба матча (2:1 дома и 1:0 в гостях). При этом в Краснодаре «Спартак» в последних пяти матчах трижды выиграл и раз сыграл вничью.

Прогнозируем, что «Спартак», сэкономивший силы в кубковом матче, не проиграет «Краснодару», выложившемуся во Франции.

Обе команды понесли потери в линии атаки, матч может быть не слишком результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют» за 1,65. 0