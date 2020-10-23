Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.10.2020)

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Портленд Тимберс»).

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