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    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Сиэтл Саундерс — Портленд Тимберс: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.10.2020)

    Футбол MLS
    В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Портленд Тимберс» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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