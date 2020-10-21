Куртуа: Нельзя сказать, что мы — явный фаворит, но один из

Голкипердал интервью в преддверии старта в Лиге чемпионов. Команда сыграет с донецким21 октября.

«Лига чемпионов очень важна для нас, особенный турнир. Должны хорошо начать, ведь матч домашний. Постараемся добыть три очка. Если сыграем успешно, будет отличное начало.

Чувствую себя прекрасно. Ничего не изменилось: продолжаю работать, как и в первый день. Нужно время, чтобы что-то менять. Знаю, что смогу и дальше помогать команде.

Я полностью уверен в нашем составе. Мы стремимся выигрывать в каждом матче. Считаю, мы тоже фавориты в турнире. Постараемся доказать все на поле. В нашей команде очень много сильных футболистов. Сезон очень длинный, у нас огромное желание: хотим биться за трофей Лиги чемпионов, как и другие. Нельзя сказать, что мы — явный фаворит, но один из! Будем бороться за победу до конца. Мы в числе главных клубов мира, у нас сильный чемпионат. И "Реал" в любом случае всегда будет фаворитом», — цитирует бельгийца сайт «Шахтера».

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