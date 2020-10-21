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    Начнет ли «Реал» улучшать свои показатели в атаке?

    «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Шахтер» Д
    Карим Бензема
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Шахтер» Д. Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 21 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Реал» — «Шахтер» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 21 Октября 2020 года
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    «Реал»

    В новом сезоне «королевский клуб» принял участие в пяти официальных поединках в рамках Примеры. В этих матчах мадридцы набрали 10 очков. В турнирной таблице они идут третьими.

    Пока в чемпионате «Реал» отстает от первых двух клубов всего на 1 балл, однако на данный момент команда Зидана имеет низкую результативность — 6 забитых мячей.

    В дебютной встрече нового розыгрыша Ла Лиги «сливочные» в гостях сразились с «Реалом Сосьедад». Но в этом поединке все закончилось безголевой ничьей (0:0).

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    В следующих трех турах «Реал» заработал 9 очков. Мадридцы обыграли «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0). А в недавней встрече команда Зинедина Зидана уступила «Кадису» (0:1).

    «Шахтер» Д

    Украинская команда в домашнем первенстве успела провести шесть матчей. В этих играх «горняки» заработали 12 очков, благодаря чему поднялись на третью строчку в таблице.

    В шести турах «Шахтер» Д забил больше других в УПЛ — 15 голов, а от лидеров он отстает на 2 пункта. В дебютной встрече нового сезона оранжево-черные победили «Колос» (3:1).

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    • Затем подопечные Луиша Каштру влетели киевскому «Динамо» Мирчи Луческу в битве за Суперкубок Украины (1:2). В следующих двух турах «кроты» расписали мировую с «Зарей» (2:2) и «Рухом» (1:1).

    Вторую победу в сезоне «Шахтер» добыл в матче с «Олимпиком» (2:0), а затем была еще одна ничья, на сей раз с «Десной» (2:2). В недавнем поединке «горняки» разгромили «Львов» (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 5.95, а на победу «Шахтера» — 9.80.

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    После ненужного поражения от «Кадиса» Зизу провел с игроками «Реала» беседу, в которой стороны обсудили низкую результативность.

    Скорее всего, мадридцы именно в ЛЧ попытаются вернуть себе уверенность благодаря яркому перформансу в атаке. Наши прогноз и ставка — «Реал» победит в первом тайме с форой -1 за 2.60. 0

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    «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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