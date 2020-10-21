«Реал» — «Шахтер»: счет матча 2:3, обзор голов

Встреча группы B, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Горняки» вышли вперед на 29-й минуте, когда Виктор Корниенко смело ворвался в чужую штрафную площадь и протолкнул мяч на Тете, который на исполнение пробил в дальний нижний угол.
Спустя четыре минуты автоголом отметился Рафаэль Варан, который, пытаясь опередить Дентиньо, срезал мяч в свои ворота.
За три минуты до конца первого тайма отличился Манор Соломон, который точно пробил по воротам после эффектной скидки пяткой от Тете.
После перерыва «Реал» включился, и на 54-й минуте Лука Модрич сократил отставание. Хорват блестяще пробил издали в верхний угол.
Еще через пять минут Марлос подарил мяч едва вышедшему на замену Винисиусу, который на скорости ворвался в штрафную и расстрелял чужие ворота.
В следующем туре «Шахтер» на своем поле примет «Интер», а «Реал» отправится в Менхенгладбах к «Боруссии». 0