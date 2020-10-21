«Реал» — «Шахтер»: счет матча 2:3, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Горняки» вышли вперед на 29-й минуте, когда Виктор Корниенко смело ворвался в чужую штрафную площадь и протолкнул мяч на Тете, который на исполнение пробил в дальний нижний угол.

Спустя четыре минуты автоголом отметился Рафаэль Варан, который, пытаясь опередить Дентиньо, срезал мяч в свои ворота.

За три минуты до конца первого тайма отличился Манор Соломон, который точно пробил по воротам после эффектной скидки пяткой от Тете.

После перерыва «Реал» включился, и на 54-й минуте Лука Модрич сократил отставание. Хорват блестяще пробил издали в верхний угол.

Еще через пять минут Марлос подарил мяч едва вышедшему на замену Винисиусу, который на скорости ворвался в штрафную и расстрелял чужие ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Реал Мадрид — Шахтёр Д 2:3 Голы: 0:1 Тете (29'), 0:2 Рафаэль Варан (автогол) (33'), 0:3 Манор Соломон (42'), 1:3 Лука Модрич (54'), 2:3 Винисиус Жуниор (59') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Лука Модрич (Тони Кроос, 70'), Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Лука Йович (Винисиус Жуниор, 59'), Родриго (Карим Бензема, 46') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Маркос Антониу (Bogdan Vyunnyk, 90'), Марлос, Тете, Манор Соломон (Vitao, 90'), Maycon Barberan, Дентиньо (Georgiy Sudakov, 86') Предупреждения: Виктор Корниенко (8'), Марко Асенсио (34'), Валерий Бондарь (83'), Эдер Милитао (87')

В следующем туре «Шахтер» на своем поле примет «Интер», а «Реал» отправится в Менхенгладбах к «Боруссии». 0