Зюлте-Варегем — Антверпен (18.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Зюлте-Варегем»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Зюлте-Варегем» — «Антверпен».

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