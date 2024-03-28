«Оклахома»
Турнирное положение: «Оклахома» больше не лидер Западной конференции, «громобойцы» опустились на вторую строчку турнирной таблицы. «Тандер» в этом сезоне провёл 71 матч при 50 победах и 21 поражении.
Последние матчи: «Оклахома» оступилась в гостевой игре против «Милуоки» (93:118), по итогам именно этой встречи «громобойцы» потеряли лидерство в турирной таблице Запада.
Теперь коллектив пытается вернуть трон в своей конференции. В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» в гостях выиграла у «Нью-Орлеана» (119:112).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти встречах «Оклахома» нанесла поражения «Торонто» (123:103), «Юте» (119:107) и «Мемфису» (118:112).
«Хьюстон»
Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 36 побед и потерпев 35 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Портленд» (110:92). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 27 очков.
Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.
Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из девяти матчей. «Ракеты» приблизились к зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. От идущего на 10 месте «Голден Стэйт» теперь баскетболисты «Хьюстона» отстают на одну победу.
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Хьюстон» и «Оклахома» сыграли три раза
- В 2023-м «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» (110:101)
- В 2024-м «Оклахома» взяла реванш у «Хьюстона» (112:95, 123:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстона» — 2.60.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.00Миннесота — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.03Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.89Филадельфия — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии «Хьюстона» и «Оклахомы» (2:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.
Прогноз: В среднем за игру «Хьюстон» и «Оклахома» забрасывают друг другу 215 очков.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.