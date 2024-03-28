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    Соперники будут осторожничать?

    «Оклахома» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Хьюстон»
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    «Милуоки» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Оклахома» больше не лидер Западной конференции, «громобойцы» опустились на вторую строчку турнирной таблицы. «Тандер» в этом сезоне провёл 71 матч при 50 победах и 21 поражении.

    Последние матчи: «Оклахома» оступилась в гостевой игре против «Милуоки» (93:118), по итогам именно этой встречи «громобойцы» потеряли лидерство в турирной таблице Запада.

    Теперь коллектив пытается вернуть трон в своей конференции. В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» в гостях выиграла у «Нью-Орлеана» (119:112).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Оклахома» нанесла поражения «Торонто» (123:103), «Юте» (119:107) и «Мемфису» (118:112).

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 36 побед и потерпев 35 поражений.

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    Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Портленд» (110:92). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 27 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.

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    Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из девяти матчей. «Ракеты» приблизились к зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. От идущего на 10 месте «Голден Стэйт» теперь баскетболисты «Хьюстона» отстают на одну победу.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Хьюстон» и «Оклахома» сыграли три раза

    • В 2023-м «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» (110:101)

    • В 2024-м «Оклахома» взяла реванш у «Хьюстона» (112:95, 123:110)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстона» — 2.60.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии «Хьюстона» и «Оклахомы» (2:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

    Прогноз: В среднем за игру «Хьюстон» и «Оклахома» забрасывают друг другу 215 очков.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Хьюстон» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Соперники будут осторожничать?
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