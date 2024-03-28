В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оклахома» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: «Оклахома» больше не лидер Западной конференции, «громобойцы» опустились на вторую строчку турнирной таблицы. «Тандер» в этом сезоне провёл 71 матч при 50 победах и 21 поражении.

Последние матчи: «Оклахома» оступилась в гостевой игре против «Милуоки» (93:118), по итогам именно этой встречи «громобойцы» потеряли лидерство в турирной таблице Запада.

Теперь коллектив пытается вернуть трон в своей конференции. В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» в гостях выиграла у «Нью-Орлеана» (119:112).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Оклахома» нанесла поражения «Торонто» (123:103), «Юте» (119:107) и «Мемфису» (118:112).

«Хьюстон»

Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 11 место, одержав 36 побед и потерпев 35 поражений.

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Последние матчи: «Хьюстон» одержал победу в минувшем туре, переиграв «Портленд» (110:92). Вклад в победу команды внес Джален Грин, отправив в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Также вне игры остались Алперен Шенгюн и Кэм Уитмор.

Состояние команды: Победная серия «Хьюстона» состоит уже из девяти матчей. «Ракеты» приблизились к зоне плей-ин баскетбольной ассоциации. От идущего на 10 месте «Голден Стэйт» теперь баскетболисты «Хьюстона» отстают на одну победу.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Хьюстон» и «Оклахома» сыграли три раза

В 2023-м «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» (110:101)

В 2024-м «Оклахома» взяла реванш у «Хьюстона» (112:95, 123:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Хьюстона» — 2.60.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии «Хьюстона» и «Оклахомы» (2:1). Выиграть может любая команда, а потому мы сыграем на победе одной из команд.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

Прогноз: В среднем за игру «Хьюстон» и «Оклахома» забрасывают друг другу 215 очков.

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.