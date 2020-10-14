Суарес — лучший бомбардир южноамериканских сборных

33-летний форвард дважды реализовал пенальти и суммарно забил уже 41 мяч, обойдя бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси (39 мячей).
Если 44-летний Роналдо уже завершил свою карьеру футболиста, то Месси вместе с Суаресом выступает в отборе на мундиаль в Катаре. Аргентинец еще имеет шанс обойти Луиса.
Отметим, что с учетом товарищеских матчей у Суареса уже 62 мяча за сборную. Он провел за Уругвай 115 матчей.
Кроме того, Луис также является лучшим бомбардиром отборочных турниров к мировым первенствам среди сборных Южной Америки. У уругвайца 24 гола, по этому показателю он обошел Месси (22). 0