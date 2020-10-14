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    Суарес — лучший бомбардир южноамериканских сборных

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Уругвая Сборная Эквадора
    Нападающий сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Луис Суарес сделал дубль в матче отбора на ЧМ 2022 против Эквадора (2:4), тем самым выйдя на первое место в списке лучших голеадоров южноамериканских сборных в официальных матчах.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    33-летний форвард дважды реализовал пенальти и суммарно забил уже 41 мяч, обойдя бразильца Роналдо и аргентинца Лионеля Месси (39 мячей).

    Если 44-летний Роналдо уже завершил свою карьеру футболиста, то Месси вместе с Суаресом выступает в отборе на мундиаль в Катаре. Аргентинец еще имеет шанс обойти Луиса.

    Отметим, что с учетом товарищеских матчей у Суареса уже 62 мяча за сборную. Он провел за Уругвай 115 матчей.

    Кроме того, Луис также является лучшим бомбардиром отборочных турниров к мировым первенствам среди сборных Южной Америки. У уругвайца 24 гола, по этому показателю он обошел Месси (22). 0

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