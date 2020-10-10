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    Ушел из жизни бывший игрок «Спартака» Василий Кульков

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    10 октября не стало бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова, сообщает «Чемпионат».

    Василий Кульков
    Василий Кульков

    Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом и должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.

    На протяжении карьеры выступавший на позиции защитника и полузащитника Кульков играл за такие команды как «Спартак», «Бенфика», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку».

    За «красно-белых» Кульков выступал с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе москвичей он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны. 0

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