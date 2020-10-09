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    Уругвай вырвал победу у Чили в отборочном матче к ЧМ-2022

    Уругвай — Чили: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Уругвая Сборная Чили
    Сборная Уругвая на своем поле вырвала победу у команды Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2022 — 2:1.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес в конце первого тайма вывел уругвайцев вперед, реализовав пенальти. Сразу после перерыва форвард «Интера» Алексис Санчес счет сравнял. Победный гол в уже добавленное время забил уругвайский игрок «Валенсии» Макси Гомес.

    14 октября Уругвай на выезде сыграет с Эквадором, а Чили примет Колумбию.

    В другом матче тура сборные Парагвая и Перу сыграли вничью со счетом 2:2. У парагвайцев дубль оформил Анхель Ромеро. В составе гостей Андре Каррильо на свое имя записал два мяча.

    В следующем матче Парагвай на выезде встретится с Венесуэлой (14 октября), а Перу примет сборную Бразилии (14 октября). 0

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