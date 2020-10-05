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    France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

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    Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в «Команду мечты» по версии журнала France Football.

    Лев Яшин
    Лев Яшин

    Журнал опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

    На каждую позицию будут претендовать по 10 футболистов.

    Помимо Льва Яшина, на звание лучшего голкипера в истории также претендуют Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нконо, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар и Дино Дзофф.

    Напомним, Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. Он — единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч» (в 1963 году). 0

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