«Лион» сообщил, что Депай, скорее всего, уйдет из команды

Нападающий «Лиона», скорее всего, успеет сменить команду до закрытия трансферного окна.

Об этом сообщил спортивный директор французского клуба Жуниньо.

«У Депая последний год по контракту. Мы знаем, что он договорился с "Барселоной". Возможно, уже в понедельник он уйдет. Но конкретики пока нет. Думаю, он все же уйдет.

Хорошо, конечно, если Депай останется, он помог бы нам выигрывать как можно чаще», — приводит слова Жуниньо Goal.com.

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Барселона» подпишет Депая в понедельник вечером, за несколько часов до закрытия трансферного окна. Но не исключено, что сделка не состоится, если «Барселона» не успеет отдать в аренду или продать Усмана Дембеле.

Сумма трансфера, как пишет Фабрицио Романо, еще один авторитетный журналист, составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт Депая с «Барселоной» будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне чемпионата Франции Депай провел за «Лион» пять матчей и забил четыре мяча. 0