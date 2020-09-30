Зидан включил Азара в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом»

Азар пропустил первые матчи «Реала» в новом сезоне из-за проблем со здоровьем. По словам главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана, сейчас бельгийского футболиста ничего не беспокоит.
«Я внимательно за ним наблюдаю. Он готов. Эден каждый день качественно тренируется вместе с командой. Мы знаем, что Азар не так много работал в общей группе к этому моменту. Сейчас он делает это на регулярной основе, и это здорово. Посмотрим, как подведем его к играм.
У него была серьезная проблема, которая долго его беспокоила. Сейчас все, кажется, в порядке. Мы хотим, чтобы он не испытывал этот дискомфорт. Сам Азар хочет этого в первую очередь», — сказал Зидан.
В матче может принять участие и Марко Асенсио, который также вернулся в общую группу.
📋 Estos son los 23 jugadores convocados para el encuentro 🆚 @realvalladolid. @CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/RvO2nlU4NZ— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 29, 2020
Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Тони Кроос пропустит около двух недель из-за повреждения средней ягодичной мышцы.
Матч «Реал» Мадрид — «Вальядолид» состоится 30 сентября, начало — в 22:30 мск.