Зидан включил Азара в заявку «Реала» на матч с «Вальядолидом»

Полузащитник мадридского «Реала»попал в заявку команды на предстоящий матч чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщается на официальном сайте клуба.

Азар пропустил первые матчи «Реала» в новом сезоне из-за проблем со здоровьем. По словам главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана, сейчас бельгийского футболиста ничего не беспокоит.

«Я внимательно за ним наблюдаю. Он готов. Эден каждый день качественно тренируется вместе с командой. Мы знаем, что Азар не так много работал в общей группе к этому моменту. Сейчас он делает это на регулярной основе, и это здорово. Посмотрим, как подведем его к играм.

У него была серьезная проблема, которая долго его беспокоила. Сейчас все, кажется, в порядке. Мы хотим, чтобы он не испытывал этот дискомфорт. Сам Азар хочет этого в первую очередь», — сказал Зидан.

В матче может принять участие и Марко Асенсио, который также вернулся в общую группу.

Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Тони Кроос пропустит около двух недель из-за повреждения средней ягодичной мышцы.

Матч «Реал» Мадрид — «Вальядолид» состоится 30 сентября, начало — в 22:30 мск.

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