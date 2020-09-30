«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: счет 0:3, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка английской лигиобыгралсо счетом 3:0.

Начало успеху положил Скотт Мактоминей, который ударом головой положил мяч в сетку ворот под завесу первого тайма.

На 73-минуте Хуан Мата технично расшатал защитников и вратаря, положив мяч в правый от себя угол. Спустя 7 минут Поль Погба точно попал в «девятку» ворот соперника со штрафного удара.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 0:3 Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (44'), 0:2 Хуан Мата (73'), 0:3 Поль Погба (80') Брайтон энд Хоув Альбион: Jason Steele, Бен Уайт, Льюис Данк, Daniel Burn, Паскаль Гросс, Бернардо, Йоэл Велтман, Джейсон Моламби (Max Sanders, 81'), Alexis Mac Allister, Алиреза Джаханбакш (Ниль Мопе, 50'), Viktor Gyoekeres (Леандро Троссард, 63') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Эрик Бейи, Диогу Далот, Брендон Уильямс, Хуан Мата, Фред (Джесси Лингард, 81'), Даниэль Джеймс (Поль Погба, 69'), Донни ван де Бек, Скотт МакТоминай, Odion Ighalo (Маркус Рашфорд, 69') Предупреждения: Daniel Burn (43'), Йоэл Велтман (79'), Виктор Нильссон Линделёф (86')

26 сентября «Ман Юнайтед» обыграл «чаек» в рамках АПЛ со счетом 2:3. Это третья победа для гостей подряд. 0