«Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 3:2, обзор голов

В матче за Суперкубок Германииодержала победу над дортмундской— 3:2.

Мюнхенцы открыли счет на 18-й минуте, когда Корентен Толиссо удачно сыграл на добивании.

На 32-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество «Баварии», точно пробив головой после навеса Альфонсо Дейвиса.

Дортмундцы сократили отставание на 39-й минуте. Эрлинг Холанн сделал пас в штрафную, а Юлиан Брандт в касание мощно пробил под перекладину.

На 55-й минуте «Боруссия» восстановила паритет. Холанн выскочил один на один с вратарем и пробил точно в нижний угол.

И все же последнее слово осталось за «Баварией». На 82-й минуте Левандовски вывел Йозуа Киммиха на ударную позицию и тот со второй попытки в падении пробил Марвина Хица.

Футбол. Германия. Суперкубок Бавария — Боруссия Д 3:2 Голы: 1:0 Корентин Толиссо (18'), 2:0 Томас Мюллер (32'), 2:1 Юлиан Брандт (39'), 2:2 Эрлинг Холанн (55'), 3:2 Йозуа Киммих (82') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар (Chris Richards, 76'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Йозуа Киммих, Хави Мартинес (Jamal Musiala, 84'), Корентин Толиссо, Роберт Левандовски (Джошуа Зиркзее, 83'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 54') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матс Хуммельс (Лукаш Пищек, 76'), Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Томас Делейни, Махмуд Дахуд, Марко Ройс (Джованни Рейна, 72'), Юлиан Брандт (Jude Bellingham, 76'), Тома Мёнье (Нико Шульц, 67'), Феликс Пасслак, Эрлинг Холанн (Reinier, 68') Предупреждение: Лукас Эрнандес (66')

«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, который стал для нее восьмым в истории. 0