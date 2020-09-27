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    «Монако» вдевятером выиграл у «Страсбура»

    «Монако» — «Страсбур»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В рамках пятого тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле одолел «Страсбур» — 3:2.

    Футболисты «Монако»
    Футболисты «Монако»

    Уже на 9-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счет. В компенсированное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Рубен Агилар.

    В начале второго тайма разрыв в счете сократил Мехди Шахири. Через несколько минут третий гол «монегасков» забил Бен-Йеддер.

    Вскоре после этого «монако» остался вдевятером — на 55-й минуте красную карточку получил Орельен Чуаэми, а на 67-й — Аксель Дисаси.

    На 70-й минуте Ажорк с пенальти сократил отставание «Страсбура» до минимума, но на большее гостей не хватило.

    Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Страсбург 3:2
    Голы: 1:0 Виссам Бен-Йеддер (9'), 2:0 Рубен Агилар (45'), 2:1 Мехди Шахири (46'), 3:1 Виссам Бен-Йеддер (53'), 3:2 Людовик Ажорк (пенальти) (70') Монако: Бенжамен Леком, Фоде Балло, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Сеск Фабрегас (Крислен Матсима, 72'), Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана (Софьян Диоп, 54'), Виссам Бен-Йеддер (Жулиан Бьянкон, 72'), Стеван Йоветич (Элиот Матазо, 61'), Кевин Фолланд Страсбург: Бингуру Камара, Мохамед Симакан, Кенни Лала, Стефан Митрович, Лионель Кароль, Жанрикне Беллегард (Мехди Шахири, 46'), Александр Джику (Саньин Прцич, 61'), Адриен Томассон (Идрисс Саади, 71'), Ибраима Сиссоко (Кевин Зохи, 77'), Маджид Абдул Уорис (Димитри Льенар, 46'), Людовик Ажорк Предупреждения: Орельен Чуаэми (21'), Фоде Балло (40'), Орельен Чуаэми (55'), Адриен Томассон (60') Удаление: Аксель Дисаси (67')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает пятое место (10 очков), а «Страсбур» — 18-е (3 очка).

    Другие результаты:

    «Анже» — «Брест» — 3:2
    «Дижон» — «Монпелье» — 2:2
    «Ним» — «Ланс» — 1:1 0

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