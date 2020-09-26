Трабзонспор — Йени Малатьяспор (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Трабзонспор» — «Йени Малатьяспор»
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Последний матч между собой: «Йени Малатьяспор» — «Трабзонспор» 1:3 (полная статистика встреч).
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