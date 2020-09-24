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    Полоз остался в запасе «Ростова» на матч с «Маккаби»

    «Ростов» — «Маккаби»: составы, прогноз, коэффициенты

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    «Ростов» и «Маккаби» объявили стартовые составы на матч третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «Ростов»
    «Ростов»

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

    Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

    «Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу Фани, Лави, Хабаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

    Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Начмани, Мейр, Гершон.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.15, на успех ПАОКа — 3.85, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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