«Ростов» — «Маккаби»: составы, прогноз, коэффициенты

объявили стартовые составы на матч третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу Фани, Лави, Хабаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Начмани, Мейр, Гершон.

Все прогнозы на Лигу Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.15, на успех ПАОКа — 3.85, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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