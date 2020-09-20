Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 04:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт Лэйк» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Ванкувер Уайткэпс».

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