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    Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Реал Солт Лэйк — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

    Футбол MLS
    В 04:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Реал Солт Лэйк» — «Ванкувер Уайткэпс».

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт Лэйк» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Ванкувер Уайткэпс».

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