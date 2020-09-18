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    Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за коронавируса в волгоградском клубе

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    Волгоградский «Ротор» из-за эпидемии коронавируса в команде не полетит на матч восьмого тура РПЛ с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

    «Ротор» пропустит второй матч подряд
    «Ротор» пропустит второй матч подряд

    «Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции.

    Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с "Ростовом", которая должна состояться 19 сентября на "Ростов Арене".

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    • Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.

    Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание», — говорится в сообщени.

    Ранее «Ротор» по той же причине не смог сыграть в седьмом туре с «Краснодаром», которому была присуждена победа со счетом 3:0. 0

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