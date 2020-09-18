Глушаков: Судьба моей карьеры решится в ближайшие дни

Полузащитник, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал, когда подпишет контракт с новым клубом.

«Усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней все решится, надо уладить все нюансы», — сказал Глушаков Youtube-каналу «Коммент. Шоу».

Также он прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»:

«Я даже не знаю. Меня женили без меня, такая ситуация получается. В последнее время много слухов. Кто-то закидывает информацию, сам отвечает на эти разговоры. Я не общался ни с кем из представителей "Спартака". О "Локомотиве" могу сказать то же самое»

Последним клубом 33-летнего полузащитника был «Ахмат». В прошлом сезоне Глушаков провел 24 матча в РПЛ, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу. 0