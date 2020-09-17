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    Кирьяков: «Краснодар» нестабилен на международной арене

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о шансах «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа.

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    «От "Краснодара" непонятно чего можно ожидать. В прошлом году команда обыграла "Порту" и все думали: наконец-то "Краснодар" будет играть в основном турнире Лиги чемпионов.

    И мы видели, как все трагично закончилось. Команда нестабильна, прежде всего, на международной арене.

    Да, на бумаге мы можем сказать, что "Краснодар", возможно, имеет преимущество. Тем более что противостояние состоит из двух матчей и во втором можно что-то подправить, если не получится в первом.

    Но, учитывая, в какой форме команда находится сейчас, не совсем удачно стартовав в нашем чемпионате, и то, что игроки еще не набрали ход и форму, которая должна быть по международным рамкам, у меня есть определенные сомнения в успехе "Краснодара".

    И к тому же с греками мы, как я понимаю, играем не совсем удачно. Поэтому возможны сюрпризы и шансы команд я оцениваю как 50 на 50», — сказал Кирьяков «Р-Спорту».

    Напомним, первый матч «Краснодара» с ПАОКом пройдет в России 22 сентября, ответный — 30 сентября в Греции. 0

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