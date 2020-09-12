«Урал» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч РПЛ, который пройдет сегодня, 12 сентября.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Герасимов, Ароян, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Мурнин, Кухарчук, Мартусевич, Липовой, Воробьев, Конате, Алиев, Сигневич.

Коэффициент на победу «Урала» — 2,19, на ничью — 3,39, а на победу «Химок» — 3,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0