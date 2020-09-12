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    «Урал» и «Химки» объявили стартовые составы

    «Урал» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Урала» и «Химок» на матч РПЛ, который пройдет сегодня, 12 сентября.

    Раздевалка «Урала»
    Раздевалка «Урала»

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

    Запасные: Годзюр, Герасимов, Ароян, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн.

    Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Мурнин, Кухарчук, Мартусевич, Липовой, Воробьев, Конате, Алиев, Сигневич.

    Коэффициент на победу «Урала» — 2,19, на ничью — 3,39, а на победу «Химок» — 3,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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