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    Отберет ли «Астон Вилла» очки у «Ливерпуля»?

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Гости лидируют в АПЛ с отрывом в семь очков, но оступятся ли они в данной игре? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.93

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
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    Мохаммед Салах
    «Астон Вилла» примет на своем поле «Ливерпуль» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 19 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 25-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, но все же претендует на выход в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой позиции и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (топ-5), а также на шесть очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Астон Вилла — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Ипсвичем» (1:1).

    Ранее коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в домашних стенах обыграл «Тоттенхэм» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Камара, Онана, Конса, Баркли, Кэш и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую позицию и на семь баллов опережает своего ближайшего преследователя «Арсенал», а также на 13 очков — третий в таблице «Ноттингем Форест»

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Красные» на своем поле обыграли «Вулверхэмптон» — 2:1.

    Ранее мерсисайдский коллектив потерял очки, когда в отложенной игре 15-го тура в чужих стенах на последних секундах упустил победу над «Эвертоном» — 2:2.

    Не сыграют: травмированы — Гомес и Мортон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

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    Данная форма говорит о том, что гостям будет непросто набрать три очка, особенно на чужом поле против столь непростого соперника, тем не менее, их класс все же никто не отменял.

    Мохаммед Салах — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 23-мя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Астон Вилла» не проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда

    • в шести из девяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.05, победа «Астон Виллы» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в двух матчах гостей забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Астон Вилла» очки у «Ливерпуля»?
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