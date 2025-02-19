Астон Вилла
Ливерпуль
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 25-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы, но все же претендует на выход в еврокубки.
Команда пребывает на девятой позиции и на пять баллов отстает от зоны еврокубков (топ-5), а также на шесть очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Астон Вилла — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Ипсвичем» (1:1).
Ранее коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Англии, когда на предыдущей стадии в домашних стенах обыграл «Тоттенхэм» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Камара, Онана, Конса, Баркли, Кэш и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.
Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 11-ю голами.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 24-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую позицию и на семь баллов опережает своего ближайшего преследователя «Арсенал», а также на 13 очков — третий в таблице «Ноттингем Форест»
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Красные» на своем поле обыграли «Вулверхэмптон» — 2:1.
Ранее мерсисайдский коллектив потерял очки, когда в отложенной игре 15-го тура в чужих стенах на последних секундах упустил победу над «Эвертоном» — 2:2.
Не сыграют: травмированы — Гомес и Мортон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.
Данная форма говорит о том, что гостям будет непросто набрать три очка, особенно на чужом поле против столь непростого соперника, тем не менее, их класс все же никто не отменял.
Мохаммед Салах — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 23-мя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Астон Вилла» не проиграла
- в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда
- в шести из девяти последних матчей «Ливерпуль» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.05, победа «Астон Виллы» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в двух матчах гостей забивали оба соперника. При этом в них забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05