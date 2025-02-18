«Барса» снова первая, но «Райо» заставил понервничать. Левандовский спас, а Щенсный вытащил

В домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Примера. 24-й тур «Барселона» — «Райо Вальекано» — 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 — 28, пенальти Левандовский«Барселона»: Щенсный, Бальде, Мартинес, Кубарси (Эрик Гарсия, 81), Форт (Кунде, 66), Педри, де Йонг (Касадо, 88), Рафинья, Гави (Ольмо, 66), Ямаль, Левандовский (Ферран Торрес, 81)«Райо Вальекано»: Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Сисс (Оскар Валентин, 74), Диас (Гумбау, 61), Гарсия (Гвардиола, 87), Паласон (Трехо, 74), Де Фрутос, Нтека (Эмбарба, 61)Предупреждения: Сисс (27), Рациу (41), Гави (45+2), Эмбарба (87), Ферран Торрес (90+5)

«Барселона» вернулась на вершину Ла Лиги, но игра с «Райо Вальекано» оставила больше вопросов, чем ответов. Победу принес пенальти Роберта Левандовского, однако команда Ханси Флика едва не упустила очки в концовке.

«Райо» создал достаточно моментов, чтобы увезти ничью, но в ключевые секунды либо подвела точность, либо спасали Щенсный и Иньиго Мартинес.

Тяжелый старт и VAR в пользу «Барсы»

Матч начался с характерной осторожности: «Барселона» контролировала мяч, но «Райо» компактно оборонялся и ждал момента для быстрых выпадов. Первые тревожные звоночки для хозяев прозвучали уже к 10-й минуте: Де Фрутос и Паласон раз за разом пытались прорваться по флангам, а Пате Сисс выиграл несколько единоборств в центре, показывая, что каталонцам будет нелегко.

Тем не менее именно «Барселона» первой создала реальный момент. Рафинья дважды убегал к воротам, но сначала пробил рядом со штангой, а затем проверил на реакцию Баталью, который среагировал и вытащил мяч из угла.

Развязка тайма случилась на 28-й минуте. Пате Сисс схватил Иньиго Мартинеса за плечо при подаче углового, и после VAR судья назначил пенальти. Роберт Левандовский безупречно отправил мяч в угол — 1:0.

«Райо» ответил моментально. Де Фрутос пробил Щенсного и уже побежал праздновать, но гол отменили из-за офсайда. Судья тут же оказался в центре внимания: эпизод с Сиссом трактовали как фол, но в похожей ситуации на Пау Кубарси пенальти уже не дали. Гости были недовольны.

Нервы во втором тайме: Щенсный и Мартинес спасают «Барсу»

После перерыва «Райо» заиграл еще смелее. Одна из атак едва не закончилась голом: Де Фрутос развернул защиту «Барсы» и отдал пас на Нтека, но его опередил Щенсный. Поляк ещё дважды выручал после плотных ударов Паласона.

«Барселона» пыталась отвечать, но хромала реализация. Педри выдал идеальный прострел на Левандовского, но тот не успел замкнуть. Рафинья получил мяч в центре штрафной и пробил выше ворот.

Вся «Барса» ждала финального свистка, но «Райо» был близок к сенсации. На 90-й минуте Эмбарба убежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, где Де Фрутос остался один. Это был стопроцентный момент — но мяч пролетел над перекладиной.

Выводы: победа на морально-волевых, но поводов для радости мало

Ханси Флик может быть доволен только результатом: три месяца назад в такой игре «Барселона» могла потерять очки. Однако игра снова оставила ощущение тревоги. «Райо» без страха приезжает в гости и показывает, что с этой «Барсой» можно бороться.

Игра Левандовского — лишь один точный удар за матч, почти без моментов. Рафинья и Феликс не использовали свои шансы. Щенсный и Мартинес — ключевые герои, без которых сегодня легко могло бы быть 1:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

Каталонцы выходят на первое место, а впереди сложный календарь. Если проблемы с реализацией и контролем игры не исчезнут, то долго на вершине им не продержаться.